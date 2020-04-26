26.04.2020 (17:09)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит подготовка к пожароопасному сезону

В армейском корпусе Балтийского флота в преддверии наступления пожароопасного сезона прошли проверки всех соединений и воинских частей на предмет полной обеспеченности и исправности автоматических систем пожаротушения и оповещения.

По итогам проведенных мероприятий, все объекты корпуса армейского корпуса успешно прошли проверку по пожарной безопасности.

С военнослужащими на постоянной основе проводятся плановые занятия по профилактике возгораний и практические тренировки по локализации и тушению пожаров.

Пожарными командами воинских частей изучены способы тушения и ликвидации пожаров на объектах различной сложности с использованием специальных и подручных средств.

Отработано взаимодействие по тушению возможных пожаров с региональными подразделениями МЧС России. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.



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