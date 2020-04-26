26.04.2020 (16:54)

Связисты общевойсковой армии ЗВО приняли участие в акции «Письмо ветерану»

Военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в военно-патриотической акции «Письмо ветерану».

Участие в акции приняли как военнослужащие контрактной службы, так и офицерский состав соединения. В своих письмах связисты выразили свою огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиги, силу духа, отвагу и мужество, поделились своим настроем. Многие письма была написаны определённым ветеранам лично: в них военнослужащие рассказывали о том, как вдохновлялись конкретными подвигами ветеранов, защищавших родные края.

Основными задачами акции является поддержание военно-патриотического воспитания, уважительного отношения к ветеранам, развитие стремления изучения военной истории Отечества у молодёжи.

Всего в рамках акции в бригаде управления общевойсковой армии ЗВО было написано свыше 500 писем, разосланных в разные края и республики Российской Федерации.



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