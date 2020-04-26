26.04.2020 (16:34)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО спецобработали склады неприкосновенного запаса в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку складов неприкосновенного запаса.

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 500 объектов системы материально-технического обеспечения, включая склады запасов продовольствия, топлива, боеприпасов и вещевого имущества.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Всего военнослужащими общевойсковой армии ЗВО было обработано помещений, дорожного покрытия и прилегающих территорий объектов общей площадью более 20 тыс. кв. м.



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