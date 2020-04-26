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26.04.2020 (16:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к мероприятиям по переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В переводе вооружения и военной техники, который пройдёт в три этапа (подготовительный этап, этап выполнения практических работ и этап контроля качества выполненных работ) будет задействовано 100% личного состава ОГРВ ПРРМ.

В ходе мероприятий сезонного обслуживания техники военнослужащие изучат требования безопасности при выполнении работ и обращении с ядовитыми жидкостями, а также сдадут зачеты.

Работы по переводу вооружения и военной техники в ОГРВ ПРРМ на летний режим эксплуатации являются плановыми и завершатся в мае.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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