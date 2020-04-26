26.04.2020 (15:59)

В Твери военнослужащие ЗВО провели спецобработку военного госпиталя и академии

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Таманской дивизии провели специальную обработку на объектах инфраструктуры в Тверской области.

Военнослужащие обработали объекты, прилегающую территорию и дорожное покрытие военного госпиталя и Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.



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