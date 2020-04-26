26.04.2020 (15:59)
В Твери военнослужащие ЗВО провели спецобработку военного госпиталя и академии
В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Таманской дивизии провели специальную обработку на объектах инфраструктуры в Тверской области.
Военнослужащие обработали объекты, прилегающую территорию и дорожное покрытие военного госпиталя и Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К.Жукова.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание с применением дезинфицирующих растворов, специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.