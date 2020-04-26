26.04.2020 (15:44)

Военнослужащие ЦВО приступили к опашке села в горах Тувы для защиты от пожаров

Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в село Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва для помощи в борьбе с природными пожарами. Подразделения мотострелковой бригады с тяжелой военной техникой «Камаз» и «Урал» преодолели почти 100 км из Кызыла. Военнослужащие приступили к созданию минерализированных полос вокруг села Бояровка, чтобы предотвратить переброску огня на жилые дома.

Ранее сообщалось, что около 100 военнослужащих ЦВО помогут жителям Тувы в борьбе с природными пожарами. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола.



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