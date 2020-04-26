26.04.2020 (15:33)

Военнослужащие и техника ЗВО, привлекаемые к тренировкам Парада Победы, завершили возвращение в пункты постоянной дислокации

Привлечённые к тренировкам Парада Победы военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа завершили возвращение в пункты постоянной дислокации и помещены на карантин по месту службы.

«Все военнослужащие, привлекаемые к проведению тренировок военных парадов завершили возвращение в части и помещены на карантин. Военная, специальная и историческая техника поставлены на временное хранение в местах подготовки к парадам», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Участвовавшие в тренировках парадов военнослужащие доставлены к местам службы ведомственным транспортом, совершены рейсы транспортной авиации, отправлены железнодорожные эшелоны, автобусные колонны доставили военнослужащих в сопровождении военной автомобильной инспекции. Весь транспорт прошёл специальную обработку дезинфицирующими растворами.

В проведении тренировок парадов и шествий планировалось участие более 64 тыс. военнослужащих, а также 1,3 тыс. единиц боевой техники в 181 населенном пункте 26 регионов дислокации войск ЗВО.

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