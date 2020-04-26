26.04.2020 (15:08)

В Антипасху военнослужащие ЗВО провели спецобработку Храма новомученников и исповедников Церкви русской в Подмосковье

В день празднования Антипасхи военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии провели специальную обработку Храма новомученников и исповедников Церкви русской в Московской области.

Военнослужащие осуществили дезинфекцию прилегающей территории, объектов храмового комплекса и дорожного покрытия.

Также военнослужащие провели дезинфекцию войсковых и гарнизонных храмов в Кантемировской, Таманской дивизиях, отдельном гвардейском салютном дивизионе ЗВО.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Антипасхой, Фоминой неделей или Красной горкой называется христианский праздник, празднуемый в следующее воскресенье после Пасхи.



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