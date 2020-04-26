26.04.2020 (14:39)

Художник ЦДРА Павел Бойко ко Дню Победы создает портрет маршала советского союза Г.К.Жукова

Художник Центрального Дома Российской Армии заслуженный деятель искусств Российской Федерации Павел Бойко в эти дни завершает написание портрета Маршала Победы – Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

В ЦДРА сотрудниками выставочного зала, которым руководит член Союза художников России Владимир Косов, в честь грядущего 75-летия Великой Победы реализуется арт-проект виртуальных экскурсий «Память поколений», собравший многих известных художников, пишущих на военную тему. В их числе – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный член Российской Академии художеств капитан 1 ранга в отставке Павел Бойко.

По признанию художника, военная тема в его творчестве занимает особое место. Павел Платонович Бойко родился в селе Черкасской области Украинской ССР в 1945 году, в то время, когда в Великой Отечественной войне уже была поставлена победная точка, но она принесла его семье немало горя. Отец, участвуя в ожесточенных боях, был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом, брата-мальца расстреляли фашисты. Жизненный выбор предопределился сам собой. По окончании Львовского высшего военно-политического училища, будучи офицером, серьезно увлекся живописью, которая вскоре заняла ведущую роль в его военной судьбе. Достаточно сказать, что творчество Бойко, который в 1991 -1998 годах Бойко руководил Студией военных художников имени М.Б.Грекова, получило широкое общественное признание.

В настоящий момент Павел Платонович в рамках арт-проекта «Память поколений» работает над новой картиной – портретом Маршала Советского Союза Г.К.Жукова. Замысел написания картины у него родился давно, художник скрупулезно изучал исторический материал, мемуары полководца и поставил перед собой цель: изобразить Маршала Победы таким, каким он его себе представляет.

Так, согласно замыслу, полководец в парадном мундире с многочисленными наградами, каким его помнят на Параде Победы, здесь изображается в рабочем кабинете. За его спиной на стене видна известная картина «Штурм рейхстага» художника-грековца Владимира Богаткина. Глядя на нее, Жуков невольно предавался воспоминаниям о решающем сражении войны.

Художник уверен, что работу над картиной он обязательно завершит к всенародному празднику.

Павел Бойко имеет богатый опыт работы в жанре портрета. Кроме Жукова, он писал портреты Адмирала Флота Советского Союза Н.К.Кузнецова, прославленного моряка-подводника Героя Советского Союза А.И.Маринеско, генерала армии С.М.Штеменко, других замечательных полководцев и флотоводцев России. Так что портрет Маршала Победы займет достойное место в его солидной портретной галерее.

На виртуальной выставке, посвященной Дню Победы, также будут представлены и другие картины Павла Бойко на военную тему, его работы как художника-мариниста, среди которых – «Подвиг «Варяга», «Курская битва», «Курская битва. Уроки истории», «Крейсер «Минск», «Возвращение из похода» и другие, а также портреты начальников центрального военного учреждения культуры за всю его историю.

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