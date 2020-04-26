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26.04.2020 (14:04)

Окружной дом офицеров ЦВО организовал онлайн-акцию «Дневники памяти»

Сотрудники окружного дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) организовали онлайн-акцию «Дневники памяти», в которой участники рассказывают о своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, в короткометражном видеоролике. Акция представляет собой сбор, обобщение памяти о родных – участниках боев и тружениках тыла.

К участию в акции приглашаются военнослужащие соединений и воинских частей, военно-учебных заведений, учреждений и предприятий военного округа, ветераны и члены семей военнослужащих, а также жители Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов России.

Пресс-служба Центрального военного округа
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