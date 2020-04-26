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26.04.2020 (13:29)

Инспекторы ВАИ Самарского гарнизона проводят акцию «Безопасность дорожного движения»

Инспекторы военной автоинспекция Самарского гарнизона проводят акцию «Безопасность дорожного движения», направленную на снижение уровня происшествий на дорогах с участием военнослужащих и повышение профессионального мастерства военных водителей.

В рамках мероприятия автоинспекторы провели занятия и приняли зачеты по правилам дорожного движения у военнослужащих, управляющих колесной техникой.

Кроме того, сотрудники ВАИ в парках воинских частей проверяют исправность и техническое состояние транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данный комплекс позволяет проводить технический осмотр автомобилей в парках воинских частей и выдавать заключение о готовности транспортных средств к эксплуатации.

Акция продлится до конца месяца.

Пресс-служба Центрального военного округа
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