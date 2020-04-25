25.04.2020 (16:00)

Президент Сербии Александр Вучич принял руководство сводного отряда Вооруженных Сил России, задействованного в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции на территории страны

25 апреля 2020 года руководство сводного отряда Вооруженных Сил России, задействованного в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции на территории Сербии, принял Президент Сербии А.Вучич.

С российской стороны на встрече присутствовали старший сводного отряда Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор М.А.Чернышов, руководитель группы военных врачей полковник Р.М.Аминев, руководитель группы РХБЗ полковник М.П.Сологубов, а также Посол России А.А.Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны полковник А.Г.Собакин.

С сербской стороны в мероприятии приняли участие Министр обороны А.Вулин, Министр здравоохранения З.Лончар и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал М.Мойсилович.

Президент Сербии А.Вучич от имени всего сербского народа и от себя лично выразил глубокую признательность России и лично Президенту России В.В.Путину, указав, что российская гуманитарная помощь, оказанная Сербии в этот критический период, внесла весомый вклад в борьбу с распространением коронавируса на территории Сербии, имела особое морально-политическое значение и стала доказательством солидарности и взаимного доверия между нашими странами. Президент А.Вучич также поблагодарил Министра обороны России С.К.Шойгу за неизменное теплое и дружеское отношение к Сербии.

Генерал-майор М.А.Чернышов, представив Президенту Сербии А.Вучичу результаты работы сводного отряда, выразил надежду на то, что совместными усилиями удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, прежде всего в ключевых учреждениях здравоохранения. Поблагодарив за содействие руководство Сербии, представителей Вооруженных сил, Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел Сербии, администраций в сербских муниципалитетах, М.А.Чернышов обратил особое внимание на глубину профессиональных знаний и практических навыков сербских специалистов и высокую степень координации и взаимопонимания в ходе совместной работы.

Посол России А.А.Боцан-Харченко выразил искреннюю признательность Президенту Сербии А.Вучичу за высокие оценки результатов противоэпидемической деятельности сводного отряда Вооруженных Сил России и всемерную организационную и логистическую поддержку, оказываемую российским специалистам властями Сербии, а также акцентировал важную роль в сдерживании распространения коронавируса предпринимаемых руководством Сербии строгих ограничительных мер. Отметив прочность и всепогодный стратегический характер братских российско-сербских связей, исключительно доверительные отношения между лидерами наших стран, А.А.Боцан-Харченко подчеркнул, что Сербия и впредь всегда может рассчитывать на помощь России.

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