26.04.2020 (12:49)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО в Чечне перехватили беспилотники условного противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в ходе совместного учения подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника.

Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации. Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотников условного противника были использованы мини-беспилотники, поступившие на вооружении 58-й армии ЮВО в 2019 году. Подразделения БЛА применяли квадрокоптеры-разведчики в составе подразделений разведки. Также квадрокоптеры осуществляли контроль территории и объектов ЮВО.

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