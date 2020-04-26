26.04.2020 (12:26)

Военнослужащие ЮВО провели дезинфекцию памятника жертвам Чернобыля в Ставрополе

В Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию памятника жертвам Чернобыля в Ставрополе.

Объект обработан специальным раствором ДТС-ГК с помощью авторазливочной станции АРС-14КМ.

«Я уверен, что в этот день люди будут нести цветы к памятнику и наша задача, конечно, чтобы это было безопасно», – прокомментировал командир сводного отряда РХБ защиты ЮВО капитан Денис Большаков.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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