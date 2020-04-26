26.04.2020 (10:44)

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЮВО уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Волгоградской области

Военнослужащие инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Городищенском районе, пос. Степной Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области ЮВО.

Опасная находка была обнаружена случайно местным жителем при ремонте автомобиля, снаряд лежал на грунте. Специалистами группы разминирования боеприпас были классифицирован как 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпас на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.



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