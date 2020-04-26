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26.04.2020 (12:03)

Боевые пловцы Каспийской флотилии обеспечили защиту пункта базирования

В Дагестане боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии Южного военного округа выполнили задачи по противодиверсионной обороне пункта базирования кораблей.

Военнослужащие подразделения ПДСС выполнили патрулирование прибрежной зоны пункта базирования на противодиверсионном катере. Во время патрулирования при помощи специальной аппаратуры, на дне был обнаружен неизвестный предмет. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был поднят на поверхность.

Также военнослужащими отряда ПДСС были отработаны водолазные спуски на различные глубины и элементы подводного ориентирования, а также проведен поиск возможных диверсионных средств и подводных тайников.

Также во время тренировки пловцы отработали элементы визуальной связи на глубине и провели мероприятия по слаженности действий водолазных пар.

Пресс-служба Южного военного округа
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