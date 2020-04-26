26.04.2020 (11:53)
Военнослужащие и авиация ЦВО окажут помощь в тушении природных пожаров в Туве
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) будут задействованы в тушении природных пожаров на территории Республики Тыва. Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Тувы Шолбан Кара-оола.
В связи со сложной ситуацией с природными пожарами в регионе к тушению будут привлечены дополнительные силы и техника 55 отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кызыле. В тушении задействуют до 100 военнослужащих и вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5.