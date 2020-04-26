26.04.2020 (09:55)

Экипажи ВТА обеспечили первое в истории высотное десантирование подразделений ВДВ

Три экипажа военно-транспортной авиации обеспечили проведение десантирования подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и впервые с высоты 10 тысяч метров в Арктических широтах.

Помимо этого экипажи самолетов Ил-76 выполнил посадку на самом северном аэродроме страны на острове Земля Франца Иосифа.

«Высотное десантирование в Арктических широтах проводится впервые за всю историю Отечественной авиации. Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было малоисследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно экипажи отработали полеты на высоте 10 тысяч метров на соответствующих режимах. В ходе таких тренировок мы анализировали поведение самолета, его управляемость, работу авиационной техники, силовых установок, так как на больших высотах полет в необходимой конфигурации для десантирования имеет много особенностей. Сегодня, по итогам выполнения высотного десантирования летный состав ВТА в очередной раз доказал, что полностью готов к выполнению всех поставленных задач по предназначению, а авиационная техника, стоящая на вооружении, доказала свои высокие качества» - заявил по завершению десантирования командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«Выполнение высотного десантирования в Арктических широтах накладывало дополнительную сложность на экипаж, на штурманскую службу, так как полет выполнялся над безориентирной местностью, при отсутствии наземных средств навигации. При этом необходимо было выдержать все параметры полета и выйти точно в назначенную зону десантирования строго в назначенное время, с учетом изменчивой, неустойчивой погоды и ветрового режима. Летный состав ВТА с поставленной задачей полностью справился» - подчеркнул исполняющий обязанности начальника боевой подготовки командования военно-транспортной авиации полковник Иван Золотько.

В рамках выполнения задач по предназначению в Арктическом регионе летный состав ВТА обеспечил десантирование подразделений ВДВ с высот 10 и 1,8 тысяч метров, а также десантирование грузов общей массой около 18 тонн. После проведения практических мероприятий боевой подготовки экипажи самолетов Ил-76 выполнили посадку на аэродром Нагурское в северной части острова Земля Франца Иосифа.

Российские десантники, впервые в мировой истории совершившие высотное десантирование с самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации парашютным способом с высоты 10 000 метров сводного подразделения в районе архипелага Земля Франца Иосифа возвратились в пункт постоянной дислокации

В ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице