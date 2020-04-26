26.04.2020 (09:37)

В артиллерийском соединении ЦВО под Оренбургом прошел День правовых знаний

В артиллерийском соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошел День правовых знаний.

В ходе мероприятия проведены занятия по правовой тематике, в ходе которых были изучены особенности правового статуса военнослужащих, нормы закона, регламентирующие меры социальной поддержки, оказываемые военнослужащим, проходящим службу по контракту и призыву, и членам их семей.

Дни правовых знаний проводятся в целях формирования у военнослужащих правовой культуры в ходе прохождения военной службы в воинских частях и подразделениях 2-й общевойсковой армии.



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