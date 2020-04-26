26.04.2020 (08:48)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в акции «Верни герою имя»

Юнармейцы Мигнинской средней школы Ермаковского района Красноярского края приняли участие в акции «Верни герою имя» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции юнармейцы подготовили информацию о подвигах своего земляка полного кавалера ордена Славы Юферова Григория Прокопьевича и подготовили стенд «Отсчет дней до Дня Победы». Также, участники патриотического движения провели поисковую работу и собрали информацию о детях войны. После чего из собранных фотографий, предметов быта и других вещей, символизирующих военное время, школьники оформили уголок Славы и создали передвижную выставку, которую планируется демонстрировать в значимых местах села Мигна.

Военно-патриотическая акция «Верни герою имя» - акция, которая поможет установить имена неизвестных советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

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