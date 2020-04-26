26.04.2020 (07:08)
В строящийся многофункциональный медицинский центр в Улан-Удэ поступит современная техника и оборудование
На территории военного госпиталя, в Улан-Удэ, продолжаются работы по возведению многофункционального медицинского центра (МФМЦ).
В ближайшее время, в распоряжение военных-медиков начнет поступать медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, диагностическое оборудование. Доставка будет осуществлена силами военно-транспортной авиации, а также крупнотоннажным автомобильным транспортом, обеспечивающих организаций и служб.
Сейчас военными строителями возведено и облицовано комбинированными панелями здание МФМЦ, осуществлен монтаж стеклопакетов, оборудованы дверные проемы. Во внутренних помещениях центра проходят отделочные работы, проводится монтаж внутренних инженерных сетей. На следующей неделе специалисты проведут их пуско-наладочные работы. Снаружи медицинского центра проводится монтаж металлоконструкций галерей и облагораживание прилегающей территории.
Многофункциональный медицинский центр в Улан-Удэ строится с середины марта текущего года, работы на объекте проходят в круглосуточном режиме без выходных. Новый медицинский центр рассчитан на 60 койко - мест.
Общая площадь строящегося комплекса с инфраструктурой, составит более 12 тыс. квадратных метров. В настоящее время на объекте задействовано более 500 специалистов различных строительных специальностей и порядка 20 единиц специализированной техники.