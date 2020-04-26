26.04.2020 (08:11)
Приморские юнармейцы сразятся в всероссийском шахматном онлайн турнире
В Приморье юнармейцы готовы провести третий этап шахматного онлайн турнира, который пройдет 29 апреля 2020 года.
Всероссийский шахматный турнир среди участников движения «Юнармия» пройдет на одной из интернет-платформ.
Участники турнира прошли обучение от профессиональных гроссмейстеров на изучение новых комбинаций. Этапы шахматного турнира проходят по швейцарской системе с контролем времени по 5 минут на партию, плюс 3 секунды на ход каждому участнику.
По итогам серии турниров будут награждены 10 участников, показавших лучшие результаты, путевками в международный детский центр «Артек», и всероссийские детские центры «Орлёнок» и «Океан».
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