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26.04.2020 (08:11)

Приморские юнармейцы сразятся в всероссийском шахматном онлайн турнире

В Приморье юнармейцы готовы провести третий этап шахматного онлайн турнира, который пройдет 29 апреля 2020 года.

Всероссийский шахматный турнир среди участников движения «Юнармия» пройдет на одной из интернет-платформ.

Участники турнира прошли обучение от профессиональных гроссмейстеров на изучение новых комбинаций. Этапы шахматного турнира проходят по швейцарской системе с контролем времени по 5 минут на партию, плюс 3 секунды на ход каждому участнику.

По итогам серии турниров будут награждены 10 участников, показавших лучшие результаты, путевками в международный детский центр «Артек», и всероссийские детские центры «Орлёнок» и «Океан».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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