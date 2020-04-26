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26.04.2020 (08:05)

Конкурс на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы ВВО завершился в Забайкалье

Третий этап конкурса на лучшего младшего специалиста (лучшее подразделение) вещевой службы Восточного военного округа завершился в воинских частях округа в Забайкальском крае.

В первый день соревнования участники продемонстрировали высокий уровень теоретических, практических знаний в области портного дела, навыков по огневой подготовке, сдали нормативы по физической подготовленности.

В состязании по специальной подготовке конкурсанты выполнили замену молнии на демисезонных куртках, а также замену текстильной застежки.

По итогу конкурса портных лучшие результаты показала младший сержант Веселова. Она будет представлять ВВО  на всеармейском этапе конкурса на лучшего младшего специалиста  вещевой службы.

Во второй день конкурса участники демонстрировали комиссии Восточного Военного округа высокий уровень практической подготовки по вождению специальных машин и развертывании полевых банных комплексов.

Развертывание проводилось на базе новых передвижных бань «ППБ-32». По результатам соревнования  лучшей стала команда специалистов, представляющая соединение МТО, дислоцированное в Чите. Победители примут участие во всеармейском этапе конкурса,  который выявит лучшее подразделение вещевой службы Вооруженных Сил РФ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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