Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2020 (08:00)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проверили физическую подготовленность летного состава

Военнослужащие авиачастей армии ВВС и ПВО ВВО сдали контрольную проверку уровня физической подготовки в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдают от трёх до пяти нормативов на ловкость, силу, быстроту, выносливость, а также военно-прикладные навыки.

Участникам проверки по физической подготовке предоставляется право выбора выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на первый и выше квалификационные уровни и при следующей сдаче контрольной проверки в конце года подтвердят показанные результаты, могут рассчитывать на получение ежемесячного материального вознаграждения в зависимости от должностного оклада.

В ходе сдачи нормативов помощники командиров по физической подготовке соединений и воинских частей объединения отмечают стремление летного состава показывать высокие результаты в ходе проверки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Лётчики армейской авиации ВВО продолжает нести дежурство в арктической зоне
Подразделения военной полиции ВВО в Республике Бурятия будут переведены на усиленный режим работы в период праздничных дней
Военнослужащие Центра МТО Тихоокеанского флота взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны из Владивостока
Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл

Метки:
Восточный военный округ , ВВС , ПВО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false