26.04.2020 (08:00)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проверили физическую подготовленность летного состава

Военнослужащие авиачастей армии ВВС и ПВО ВВО сдали контрольную проверку уровня физической подготовки в рамках итоговой проверки за зимний период обучения.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдают от трёх до пяти нормативов на ловкость, силу, быстроту, выносливость, а также военно-прикладные навыки.

Участникам проверки по физической подготовке предоставляется право выбора выполнения по одному из упражнений на каждое физическое качество.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на первый и выше квалификационные уровни и при следующей сдаче контрольной проверки в конце года подтвердят показанные результаты, могут рассчитывать на получение ежемесячного материального вознаграждения в зависимости от должностного оклада.

В ходе сдачи нормативов помощники командиров по физической подготовке соединений и воинских частей объединения отмечают стремление летного состава показывать высокие результаты в ходе проверки.

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