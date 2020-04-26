26.04.2020 (07:46)

Лётчики армейской авиации ВВО продолжает нести дежурство в арктической зоне

Лётный состав армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжает нести дежурство в арктической зоне для выполнения задач по доставке грузов и личного состава.

Экипажи вертолётов МИ-8АМТШ-ВА (арктическая версия) осуществляют мероприятия передислокации и тылового обеспечения военнослужащих в соответствии с установленным графиком.

Маршруты лётного состава транспортно-штурмовых вертолетов МИ-8АМТШ-ВА проходят через горные перевалы со сложными климатическими условиями.

Мастерство экипажей вертолётов позволяет преодолевать маршрут от Врангеля до Анадыря и обратно.

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