26.04.2020 (07:46)
Лётчики армейской авиации ВВО продолжает нести дежурство в арктической зоне
Лётный состав армейской авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжает нести дежурство в арктической зоне для выполнения задач по доставке грузов и личного состава.
Экипажи вертолётов МИ-8АМТШ-ВА (арктическая версия) осуществляют мероприятия передислокации и тылового обеспечения военнослужащих в соответствии с установленным графиком.
Маршруты лётного состава транспортно-штурмовых вертолетов МИ-8АМТШ-ВА проходят через горные перевалы со сложными климатическими условиями.
Мастерство экипажей вертолётов позволяет преодолевать маршрут от Врангеля до Анадыря и обратно.
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