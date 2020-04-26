26.04.2020 (07:32)

Подразделения РХБ защиты Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ проводят противоэпидемические мероприятия на территории воинской части

На территории Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведен комплекс противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

В ходе проведения дезинфекционных мероприятий личный состав подразделений РХБ защиты три раза в день проводит на территории соединения профилактические и дезинфекционные мероприятия, с использованием автономных приборов специальной обработки с 1-1,5 процентным водным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК).

Военнослужащими РХБ защиты ежедневно проводится полная дезинфекция солдатских общежитий, штаба соединения, контрольно-пропускных пунктов, караульного помещения, столовой для приема пищи, парковых зон и автотранспорта, въезжающего на территорию части.

В ежедневных профилактических и дезинфекционных мероприятиях задействованы все специалисты подразделения РХБ защиты соединения, более 15 автономных приборов специальной обработки.

Параллельно не останавливается деятельность сотрудников жилищно-коммунальных служб Минобороны России, осуществляющие бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения объектов соединения (энергетика, тепло- и водоснабжение, водоочистка и водоотведение и т.п.).

Личный состав соединения и работники жилищно-коммунальных структур прилагают все усилия для выполнения поставленных задач, не допустив, при этом, ухудшения условий служебной деятельности и бытовых условий проживания военнослужащих и членов их семей.

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