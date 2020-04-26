26.04.2020 (07:16)

Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение отмечает 75-ю годовщину со Дня образования

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации - 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

Соединение сформировано на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова полка 8-го гвардейского воздушно-десантного корпуса в городе Полоцке Белорусского военного округа. Боевое крещение получила в районе озера Балатон (Венгрия) в 1945 г. в составе 9-й армии 3-го Украинского фронта.

26 апреля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования на фронте соединение награждено орденом Кутузова II степени, ей объявлено 6 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 2065 солдат, сержантов и офицеров были награждены за бои орденами и медалями Союза ССР. 26 апреля приказом Министра обороны СССР установлен днем соединения.

С 1993 года дивизия дислоцируется на территории Южного военного округа в Краснодарском и Ставропольском краях, а с 2017 года отдельные подразделения соединения дислоцируются в Республике Крым.

В связи с особым географическим расположением соединения, Командование ВДВ уделяет особое внимание обучению и подготовке личного состава десантно-штурмового горного соединения.

В настоящее время соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи.

В этом году на полигоне «Раевский» были введены в эксплуатацию новые объекты боевой подготовки, учитывающие специфику десантно-штурмового (горного) соединения. В первую очередь - это, не имеющая аналогов в мире полоса препятствий «Четыре стихии», которая включает две параллельные траншеи, участок с земляными воронками, «огненную деревню», место для обучения преодоления горной реки, скалодром.

Для отработки навыков вождения в горной местности в соединении имеется горный танкодром, а также три стрелковые галереи для совершенствования навыков стрельбы в горных условиях и директриса боевых машин. На этих объектах десантники отрабатывают действия, предусмотренные программой боевой подготовки горных подразделений.

За свою славную историю дивизия воспитала 10 Героев Советского Союза и 17 Героев России. Более 46 000 военнослужащих награждены орденами и медалями.

Командует соединением гвардии полковник Андрей Суховецкий, который свою офицерскую службу начинал командиром парашютно-десантного взвода в прославленном соединении.

Сегодня десантники горного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач!

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