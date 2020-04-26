Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.04.2020 (07:16)

Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение отмечает 75-ю годовщину со Дня образования

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает одно из самых прославленных и боеспособных соединений Вооруженных Сил Российской Федерации - 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

Соединение сформировано на базе 322-го гвардейского парашютно-десантного ордена Кутузова полка 8-го гвардейского воздушно-десантного корпуса в городе Полоцке Белорусского военного округа. Боевое крещение получила в районе озера Балатон (Венгрия) в 1945 г. в составе 9-й армии 3-го Украинского фронта.

26 апреля 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования на фронте соединение награждено орденом Кутузова II степени, ей объявлено 6 благодарностей Верховного Главнокомандующего, 2065 солдат, сержантов и офицеров были награждены за бои орденами и медалями Союза ССР. 26 апреля приказом Министра обороны СССР установлен днем соединения.

С 1993 года дивизия дислоцируется на территории Южного военного округа в Краснодарском и Ставропольском краях, а с 2017 года отдельные подразделения соединения дислоцируются в Республике Крым.

В связи с особым географическим расположением соединения, Командование ВДВ уделяет особое внимание обучению и подготовке личного состава десантно-штурмового горного соединения.

В настоящее время соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной и специальной техники, средствами десантирования и связи.

В этом году на полигоне «Раевский» были введены в эксплуатацию новые объекты боевой подготовки, учитывающие специфику десантно-штурмового (горного) соединения. В первую очередь - это, не имеющая аналогов в мире полоса препятствий «Четыре стихии», которая включает две параллельные траншеи, участок с земляными воронками, «огненную деревню», место для обучения преодоления горной реки, скалодром.

Для отработки навыков вождения в горной местности в соединении имеется горный танкодром, а также три стрелковые галереи для совершенствования навыков стрельбы в горных условиях и директриса боевых машин. На этих объектах десантники отрабатывают действия, предусмотренные программой боевой подготовки горных подразделений.

За свою славную историю дивизия воспитала 10 Героев Советского Союза и 17 Героев России. Более 46 000 военнослужащих награждены орденами и медалями.

Командует соединением гвардии полковник Андрей Суховецкий, который свою офицерскую службу начинал командиром парашютно-десантного взвода в прославленном соединении.

Сегодня десантники горного соединения продолжают совершенствовать свою боевую выучку и готовы к выполнению любых поставленных задач! 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На полигоне Сосновый бор в Бурятии десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ сдают контрольную проверку
Десантники Ивановского гвардейского соединении ВДВ совершили более 1500 прыжков с парашютом за одни сутки
В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении завершена контрольная проверка за зимний период обучения
Ветераны Тульского гвардейского соединения ВДВ почтили память героев-десантников погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false