26.04.2020 (06:56)

Подразделения военной полиции ВВО в Республике Бурятия будут переведены на усиленный режим работы в период праздничных дней

На период предстоящих праздничных дней более 50 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков, гарнизонов Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия.

Основная цель усиления состава военных патрулей - обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов.

Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.

Представители военной автоинспекции по ВВО будут дежурить на дорогах общего пользования для соблюдения правил дорожного движения.

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