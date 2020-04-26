26.04.2020 (06:15)

Военнослужащие Центра МТО Тихоокеанского флота взяли шефство над ветеранами Великой Отечественной войны из Владивостока

Военнослужащие Центра материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота взяли персональное шефство над двумя ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими во Владивостоке.

Помощь ветеранами – Ольге Григорьевне Долотовой и Николаю Егоровичу Фалькову, которые во время войны воевали в рядах тихоокеанцев, подчинённые полковника Сергея Марнова посчитали своей обязанностью, к выполнению которой отнеслись добросовестно и душевно. Накануне праздника Победы офицеры части навестили ветеранов и преподнесли им цветы и продуктовые наборы к празднику. Осознавая, что для пожилых людей важно общение и внимание, с интересом слушали рассказы о войне, разглядывали старые фотографии из семейных альбомов. Герои войны делились воспоминаниями, скромно рассказывая о подвигах, за которые получили награды.

Шефы поинтересовались тем, как живут сейчас ветераны, узнали об их нуждах и проблемах, поскольку помощь, которую оказывают тихоокеанцы героям войны не ограниченна временными рамками и станет одной из важных традиций Центра МТО ТОФ.

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