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26.04.2020 (05:17)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», которое продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит до полных норм запасы воды, топлива и продовольствия.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока, судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте, и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, а также исследовало гидрологию моря в этом районе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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