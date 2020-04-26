26.04.2020 (05:17)

Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани», которое продолжает дальний поход, посвященный 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, прибыло с деловым заходом в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит до полных норм запасы воды, топлива и продовольствия.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока, судно прошло более 10 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте, и впервые за 30 лет в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, а также исследовало гидрологию моря в этом районе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице