26.04.2020 (06:00)

Российские военные специалисты совместно с подразделения РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские военные специалисты совместно с подразделения РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа (Ломбардия).

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 77 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 85 зданий и сооружений, более 650 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 130 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

Справочно:

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо (Ломбардия) входят врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врача и медицинских сестры. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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