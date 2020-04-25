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25.04.2020 (20:10)

В итальянском городе Мессина (Сицилия) 7 лет назад состоялась церемония открытия площади Русских моряков и установки бюста Святого праведного адмирала Федора Ушакова

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поручил руководству Военного Учебно-Научного центра ВМФ провести тематические военно-исторические занятия в военно-морских учебных заведениях, которые посвящены 7-й годовщине со дня открытия в сицилийском городе Мессина (Италия) площади Русских моряков и установки на ней бюста Адмирала Ушакова.

Largo dei marinari russi (площадь Русских моряков) – так 7 лет назад стал именоваться участок на пересечении трех центральных улиц Мессины. Еще в   1908 г. мессинцы решили поставить памятник русским морякам Гардемаринского отряда в составе линейных кораблей «Цесаревич», «Слава», крейсеров «Адмирал Макаров», «Богатырь, но помешала Первая Мировая война.

 Изготовлен и установлен в Мессине памятник был только в 2012 году. Это дань памяти русским морякам, участвовавшим в спасении населения города и ликвидации последствий землетрясения в Мессинском проливе в 1908 году. Памятник русским морякам, по предложению итальянцев, назвали «Памятником героям милосердия и самопожертвования». Он изображает матросов, спасающих из-под развалин женщину с маленьким ребенком. На памятнике надпись на двух языках: «Русским морякам – героям милосердия и самопожертвования». И ниже: «Благодарные потомки и жители Мессины».

В развитие этого проекта глава провинции Мессина и мэрия города решили назвать участок, где установлен памятник, площадью Русских моряков. Фонд  Андрея Первозванного  и Центр Национальной Славы выступили с инициативой установки там также бюста адмирала   Федора Ушакова, который в 1799 г. возглавлял русский флот на юге Италии в борьбе с французской оккупационной армией. В тот же период   Северную Италию освобождали войска Александра Васильевича Суворова. В непосредственной близости от Площади Русских моряков на средства православной общины установили часовню Свт. Николая. 

В день открытия Площади Русских моряков 7 лет назад в Мессину прибыл большой десантный корабль ВМФ России «Азов». Тогда же российская делегация   подписала  Соглашение между МГУ имени Ломоносова и Мессинским университетом о создании на базе кафедры славянских языков Центра тестирования по русскому языку. И он стал первым таким центром на юге Италии.

В каждом из районов Мессины есть улицы, названные в честь наших моряков: «Улица русских моряков», «Улица российских моряков-героев 1908 года», «Улица русских моряков Балтийской эскадры».

Говоря о важности страницы боевой славы Российского флота, связанной со спасением русской эскадрой жителей Мессины, Главком ВМФ Адмирал Николай Евменов обратил внимание руководства ВУНЦ ВМФ на использование в проведении занятий с курсантами, материалов    Центрального военно-морского музея, которые были подготовлены в 2018 году к 110-летию спасения русскими моряками жителей Мессины и в настоящее время находятся в фондах музея.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Праздники
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