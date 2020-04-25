25.04.2020 (18:12)

В Воронежской области в старейшем воинском храме ЗВО пройдёт служба в память о фронтовиках в преддверии 75-й годовщины Победы

Старейший воинский храм соединения материально-технического обеспечения Западного военного округа проведет службу в память об участниках Великой Отечественной войны в Воронежской области.

Воинский храм им. Святого Георгия Победоносца на территории соединения впервые проведет службу без участия военнослужащих и приглашенных гостей для недопущения распространения вирусных заболеваний. Видеозапись службы будет передана для верующих военнослужащих в расположение подразделений для проведения молитвы.

Храм и более 20 объектов на территории соединения МТО являются объектами исторического наследия. Строения были построены в конце 19 века. Храм продолжал работать и принимать верующих военнослужащих с 1901 года до 1917, в советский период в храме находились склады и подсобные помещения. Новая история храма началась уже в 21 веке. Храм был создан на пожертвования офицеров Царского кавалерийского полка в 1901 году и отремонтирован на пожертвования военнослужащих – прихожан соединения ЗВО.

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