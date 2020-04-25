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25.04.2020 (16:31)

Российские военнослужащие в Приднестровье построят часовню в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начато строительство часовни в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Часовня будет располагаться в военном городке ОГРВ ПРРМ рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного и будет увековечивать память покровителя Сухопутных войск Александра Невского.

В самой часовне будет находится икона святого благоверного князя Александра Невского.

Данная строящаяся часовня является одним из нескольких объектов, которые будут представлять из себя мини-парк Патриот.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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