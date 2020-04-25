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25.04.2020 (17:25)

Вертолётчики Северного флота отработали штурмовую подготовку в сложных метеоусловиях

Эскадрилья отдельного корабельного вертолётного авиаполка Северного флота, на вооружении которой стоят штурмовые вертолёты Ка-29 провела тренировку по штурмовой подготовке экипажей.

В ходе тренировки лётчики отработали технику пилотирования групповую слетанность, ведение воздушной разведки войск в районах сосредоточения и на марше и огневую поддержку высадки десанта. В качестве средств доставки десанта были задействованы поисково-спасательные вертолёты Ка-27ПС.

В ходе полётов над безориентирной местностью экипажи вертолётов отработали навигационную подготовку штурманов при выполнении задач в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Тренировка вертолётчиков проходила над Кольским полуостровом в сложных метеорологических условиях. Полёты осуществлялись с аэродрома базирования Североморск-1. В мероприятиях было задействовано 6 вертолетов Ка-29 и Ка-27ПС. Профессиональные навыки отработали 10 экипажей. Их общий налёт составил около 15 часов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Авиация , Вертолеты
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