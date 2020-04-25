25.04.2020 (17:03)

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил Балтийской военно-морской базе Боевое знамя нового образца

Сегодня в Балтийске командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в торжественной обстановке вручил Боевое знамя нового образца командиру Балтийской военно-морской базы контр-адмиралу Александру Пешкову, и поздравил личный состав с важным событием в истории флотского объединения.

«Сегодня вам вручается официальный символ, и реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции», — отметил командующий Балтийским флотом, передавая Боевое знамя командиру Балтийской военно-морской базы. В ходе торжественных мероприятий личному составу была зачитана Грамота Президента Российской Федерации.

По традиции, накануне знаменательного события, в соответствии с ритуалом в доме офицеров Балтийского гарнизона состоялась церемония крепления полотнища Боевого знамени к древку специальными гвоздями. Этой чести удостоились лучшие военнослужащие объединения.

Боевое знамя - официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяет ее честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывает на предназначение воинской части и ее принадлежность. Оно служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества.

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