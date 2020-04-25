25.04.2020 (16:44)

Юнармейцы РВСН приняли участие патриотическом конкурсе «Память сильнее времени» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Юнармейцы ЗАТО «Озерный», расположенного в Тверской области, приняли участие во Всероссийском патриотическом творческом конкурсе «Память сильнее времени», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны.

Конкурс нацелен на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и современные достижения страны, а также стимулирование интереса к изучению истории России и формирование устойчивой позиции по сохранению исторической правды прошлого нашей страны в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны.

На конкурс представлялись патриотические эссе (сочинения) и рисунки, выполненные учащимися образовательных учреждений от 7 до 17 лет. Юнармейцы представили жюри порядка 300 работ, посвящённых Великой Отечественной войне, жизни фронтовиков, труженикам тыла.

Три лучших сочинения будут опубликованы в мемориальном сборнике «Книга памяти», которые будут вручены библиотекам образовательных учреждений победителей конкурса. Кроме того, участники конкурса получат грамоты и ценные подарки.

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