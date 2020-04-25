Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.04.2020 (14:27)

Экипажи машин дистанционного разминирования «Листва» оснащены специальными комплектами защиты сапера (КЗС)

Экипажи машин дистанционного разминирования «Листва» оснащены специальными комплектами защиты сапера КЗС. Данный комплект предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений РВСН.

Комплект защитный сапера предназначен для индивидуальной защиты военнослужащего от воздействия взрыва и имеет несколько модификаций. На маршрутах боевого патрулирования подвижных грунтовых ракетных комплексов инженерные подразделения проводят разведку и разминирование дорог от взрывоопасных предметов.

На маршрутах боевого патрулирования подвижных грунтовых ракетных комплексов инженерные подразделения проводят разведку и разминирование дорог от взрывоопасных предметов.

Машина дистанционного разминирования «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Комплекты защиты сапёра входят в состав МДР «Листва».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Инженерные подразделения перевооружаемых ракетных соединений оснащаются станциями комплексной очистки воды
Ракетчики Барнаульского соединения прошли переподготовку на новые ПГРК «Ярс»
В Барнаульское ракетное соединение поступили новые тренажеры для подготовки дежурных сил РВСН
В РВСН обновляется парк специальной техники

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false