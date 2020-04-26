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26.04.2020 (09:15)

На объектах хранения материальных средств Черноморского флота проведены учения по тушению пожара

На объектах хранения материальных средств центра материально-технического обеспечения Черноморского флота (ЧФ) проведены пожарно-тактические учения по организации действий пожарных подразделений флота при тушении условного пожара.

Учения проведены по единому замыслу, согласно которому возгорание произошло на открытой площадке хранения материальных средств. По сигналу тревоги были подняты штатные пожарно-спасательные расчёты. О происшедшем, согласно действующего алгоритма, оповестили взаимодействующие дежурные службы Главного управления МЧС по зонам ответственности.

В ходе учения часть пожарных расчетов со специальной техникой работали непосредственно на территории объектов хранения, а остальные проводили мероприятия по недопущению распространения огня на прилегающие к очагу возгорания территории.

Благодаря чётким и слаженным действиям личного состава пожарных расчётов условные пожары были локализованы, после чего был дан отбой пожарной тревоге.

Также в ходе учений был отработан порядок действий по эвакуации личного состава и оказанию медицинской помощи пострадавшим.

Всего к пожарно-тактическому учению привлекалось более 20 единиц специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Учения
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