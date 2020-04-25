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25.04.2020 (16:17)

Военный комиссариат Новороссийска в ходе весеннего призыва направит на военную службу около 300 призывников

Военный комиссариат Новороссийска в ходе весеннего призыва текущего года направит на военную службу по призыву около 300 человек.

Более половины новобранцев будут проходить службу в Сухопутных войсках, а остальные пополнят ряды Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил.

Кроме того, граждане города-героя поступят на военную службу в подразделения Ракетных войск стратегического назначения и Железнодорожных войск, 2 человека будут отобраны для прохождения военной службы по призыву в Президентском полку.

В настоящее время все проводимые Военным комиссариатом плановые мероприятия по призыву и отправки граждан в войска, скорректированы с учётом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения вирусных инфекций.

Отправки призывников к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом спланированы после 20 мая. На всем пути следования они будут обеспечены всеми видами довольствия в соответствии с установленными нормами.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получит именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться денежное довольствие.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Военная служба по призыву , Черноморский флот
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