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25.04.2020 (16:12)

В Пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе начала работу военно-врачебная комиссия

В Симферополе, специалисты центра военно-врачебной экспертизы Республики Крым приступили к проведению медицинского осмотра кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

В связи с ограничительными мероприятиями, введенными в Республике Крым, Пункт отбора на военную службу по контракту г. Симферополя был переведен на удаленный режим работы.

Для подачи заявления кандидатам необходимо было зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям необходимо было прикрепить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

После предварительного рассмотрения документов, граждан были приглашены для прохождения военно-врачебной комиссии, работа которой организована с соблюдением всех установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Для прохождения военно-врачебной комиссии вызываются кандидаты, которые изъявили желание поступить на военную службу по контракту, и оставили соответствующее заявление и необходимый пакет документов в виде сообщения на адрес электронной почты Пункта отбора. Процесс вызова граждан организован таким образом, что каждый кандидат вызывается и проходит медицинский осмотр в определённое для него время. Одновременно на Пункте находится и проходит медицинскую комиссию только один кандидат.

Медицинское освидетельствование выполняется восемью врачами-специалистами. Проводится термометрия, взвешивание кандидатов, изучаются предоставленные ими документы и принимается окончательное решение об их категории годности к военной службе.

С начала 2020 года в ходе работы Пункта отбора граждан на военную службу по контракту в городе Симферополе более 400 крымчан изъявили желание пойти на военную службу по контракту.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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