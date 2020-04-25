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25.04.2020 (15:58)

Экипажи штурмовиков Су-25 отработали боевое применение на полигоне под Воронежем

В Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний прошли полеты экипажей штурмовой авиации с выполнением боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

Летчики Воздушно-космических сил в ходе полетов выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружения, а также стрельбу из авиационных пушек по мишеням, обозначающим технику, укрытия и другие объекты условного противника.

Экипажи самолетов Су-25 действовали одиночно и в составе пар с различных видов маневра.

Боевое применение выполнялось с малых и средних высот.

Всего в полетах было задействовано более 10 экипажей штурмовой авиации ВКС.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС , Авиация
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