25.04.2020 (15:19)

Командование и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии поздравили ветерана Великой Отечественной Войны с 95-летием

Командование и личный состав Михайловской военной артиллерийской академии поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, преподавателя кафедры физической подготовки полковника в отставке Фадеева Владимира Ивановича.

Начальник академии генерал - лейтенант Сергей Баканеев по телефону поздравил Владимира Ивановича и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и долголетия.

Фадеев В.И. родился 24 апреля 1925 года в селе Спасском Горьковской области. С 1942 года недавний девятиклассник по 12 часов, а то и сутки, работал токарем по металлу на авиационном заводе №35 г. Куйбышева (г. Самара). За самоотверженный труд юноша был награжден медалью «За трудовое отличие» в августе 1943 года. Владимир Иванович стремился попасть на фронт и воевать, как и его отец. Но так как он работал на оборонном заводе, его не призывали. Попасть на фронт в 1944 году Фадееву В.И. помог случай и собственная настойчивость. Службу Владимир Иванович начал рядовым в 10-м артиллерийском корпусе прорыва РГК. После окончания курсов артиллерийских мастеров в должности артмастера батареи 76-мм орудий попал на фронт. С 12 января 1945 года участвовал в боевых действиях 1 - го Украинского фронта. Красноармеец Фадеев В. И. участвовал в форсировании реки Одер, в боях за Берлин, освобождал Прагу, где был ранен и встретил Победу.

После войны Владимир Иванович продолжил служить в рядах Красной армии. В 1950 году поступил в Военный институт физической культуры, который окончил, имея высокие спортивные достижения.

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Военная служба и трудовая деятельность Фадеева В.И. тесно связана с Михайловской военной артиллерийской академией. В ней он начал свою преподавательскую деятельность в 1953 году, которая продолжилась до 1957 года. Вернулся в академию в 1969 году и завершил военную службу в должности старшего преподавателя в 1975 году. Сейчас Владимир Иванович продолжает свою деятельность в должности преподавателя. За свою продолжительную педагогическую деятельность Владимир Иванович подготовил десятки высококлассных спортсменов, в том числе и мастеров спорта, сотням офицерам – артиллеристам привил любовь к занятию спортом. Владимир Иванович в свои 95 лет - легенда спортивной жизни академии. Свой богатый педагогический опыт он с энтузиазмом передает молодым преподавателям кафедры и активно участвует в общественной деятельности.