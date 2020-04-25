25.04.2020 (15:04)
Юнармейцы из Приднестровья облагородили памятники Героев Советского Союза
Юнармейцы совместно с военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) благоустроили памятники героев Советского Союза принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне юнармейцы и военнослужащие ОГРВ ПРРМ принял участие в облагораживании более 10 мест захоронения героев Советского Союза, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ реставрируют ряд объектов на территории военного городка, а для юнармейцев будет проведен урок мужества по сети интернет.
Новости по теме:
Экипажи боевых вертолётов ЗВО нанесли ракетные удары по складам условного противника на учении в Нижегородской области
Метки: