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25.04.2020 (15:04)

Юнармейцы из Приднестровья облагородили памятники Героев Советского Союза

Юнармейцы совместно с военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) благоустроили памятники героев Советского Союза принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне юнармейцы и военнослужащие ОГРВ ПРРМ принял участие в облагораживании более 10 мест захоронения героев Советского Союза, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ реставрируют ряд объектов на территории военного городка, а для юнармейцев будет проведен урок мужества по сети интернет.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Западный военный округ
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