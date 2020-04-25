25.04.2020 (14:35)

Командующий Северным флотом вручил государственные награды офицерам

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся подчинённым. В соответствии с указами Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, а также высокие личные показатели в служебной деятельности ордена «За военные заслуги» удостоен заместитель командующего Северным флотом по вооружению контр-адмирал Юрий Трипольский, а ордена Мужества - начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань. Медалью «За отвагу» награждён начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Северного флота капитан 1 ранга Сергей Михайлюк.

Церемонию награждения командующий Северным флотом провёл перед плановым заседанием военного совета флота, на котором основное внимание было уделено работе военных и гражданских специалистов всех уровней, направленной на сохранность здоровья личного состава, профилактику коронавирусной инфекции и предупреждение возникновения инфекционных заболеваний в войсках и силах.

Одним из главных вопросов, на котором заострил внимание вице-адмирал Александр Моисеев, стала подготовка на Северном флоте мероприятий празднования 9 мая Дня Великой Победы в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

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