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25.04.2020 (14:21)

Корабли Балтийского флота в рамках отработки тактического эпизода провели морской ракетный бой

В рамках отработки тактического эпизода экипажи кораблей «Пассат» и «Ливень» выполнили задачу по нанесению ракетного удара по корабельной ударной группе условного противника, в качестве которой были малые ракетные корабли «Советск» и «Мытищи». Экипажи которых, в свою очередь, выполнили задачи по отражению ракетного удара с постановкой активных и пассивных помех и использованием зенитных средств.

В назначенных районах Балтийского моря малые ракетные корабли произвели электронные пуски противокорабельных крылатых ракет. Мероприятия боевой подготовки проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон.

На предыдущем этапе выхода в море кораблями был выполнен комплекс практических артиллерийских стрельб по воздушным целям.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Военно-Морской Флот
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