25.04.2020 (14:10)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» ЦВО уничтожили баллистические ракеты условного противника в ходе учений на полигоне Телемба Республики Бурятия

Расчеты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника в ходе учений на полигоне «Телемба» Республики Бурятия.

По замыслу учения условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта. Военнослужащие расчетов ЗРК С-400 произвели захват цели на дальности около 400 км, её дальнейшее сопровождение и уничтожение. Для имитации баллистических ракет было использовано несколько гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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