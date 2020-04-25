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25.04.2020 (13:52)

На полигоне Прудбой Южного военного округа завершился окружной этап курса «Полевая кухня»

Фото Видео

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».

В конкурсе приняли участие более 100 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению испекли в полевых условиях более 10 видов хлебобулочных изделий на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Специалисты кулинарного дела показали профессиональное мастерство, жюри конкурса оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Первое место заняла команда 8-й общевойсковой армии, на втором – коки Каспийской флотилии, третье место у поваров 58-й общевойсковой армии.

Победители окружного этапа конкурса представят команду ЮВО на Всеармейском этапе конкурса.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Полигон
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