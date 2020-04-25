25.04.2020 (13:52)
На полигоне Прудбой Южного военного округа завершился окружной этап курса «Полевая кухня»
На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».
В конкурсе приняли участие более 100 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.
Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.
Специалисты по хлебопечению испекли в полевых условиях более 10 видов хлебобулочных изделий на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.
Специалисты кулинарного дела показали профессиональное мастерство, жюри конкурса оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.
Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.
Первое место заняла команда 8-й общевойсковой армии, на втором – коки Каспийской флотилии, третье место у поваров 58-й общевойсковой армии.
Победители окружного этапа конкурса представят команду ЮВО на Всеармейском этапе конкурса.