25.04.2020 (13:52)

На полигоне Прудбой Южного военного округа завершился окружной этап курса «Полевая кухня»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Прудбой Южного военного округа завершился окружной этап курса «Полевая кухня»

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области завершился окружной этап конкурса военных поваров и пекарей «Полевая кухня».

В конкурсе приняли участие более 100 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей, военные повара, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

Военные повара соревновались в приготовлении холодной закуски, первого, второго и третьего блюда по произвольному рецепту с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению испекли в полевых условиях более 10 видов хлебобулочных изделий на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 и хлебопекарной печи ХП-04.

Специалисты кулинарного дела показали профессиональное мастерство, жюри конкурса оценили не только технологию приготовления, но и вкусовые и эстетические качества при подаче готовых блюд.

Кроме приготовления пищи специалисты продовольственной службы выполнили упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Первое место заняла команда 8-й общевойсковой армии, на втором – коки Каспийской флотилии, третье место у поваров 58-й общевойсковой армии.

Победители окружного этапа конкурса представят команду ЮВО на Всеармейском этапе конкурса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице