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25.04.2020 (13:38)

Специалисты войск РХБ защиты приступили к дезинфекции пансионата для инвалидов в Самарской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа приступили к выполнению задач по дезинфекции территории и административных помещений Владимировского пансионата для инвалидов в Самарской области.

В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций военнослужащие проводят специальную обработку пансионата, используя дегазационные комплекты войсковые ДКВ-1 и авторазливочные станции АРС-14КМ. Дороги на территории, фасады зданий, внутренние помещения обрабатываются дезинфицирующим раствором ДТС-ГК. На данный момент обработан один корпус и административное здание.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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