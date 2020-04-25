25.04.2020 (13:38)

Специалисты войск РХБ защиты приступили к дезинфекции пансионата для инвалидов в Самарской области

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа приступили к выполнению задач по дезинфекции территории и административных помещений Владимировского пансионата для инвалидов в Самарской области.

В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций военнослужащие проводят специальную обработку пансионата, используя дегазационные комплекты войсковые ДКВ-1 и авторазливочные станции АРС-14КМ. Дороги на территории, фасады зданий, внутренние помещения обрабатываются дезинфицирующим раствором ДТС-ГК. На данный момент обработан один корпус и административное здание.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице