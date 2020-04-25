25.04.2020 (13:25)
Специалисты РХБ защиты Южного военного округа в Ставрополе провели полную дезинфекцию объектов военного медицинского госпиталя
Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию объектов филиала №1 1602 военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации в Ставрополе.
Военнослужащие продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя и военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования и транспортные средства. В общей сложности военнослужащие ЮВО продезинфицировали более 3 тыс. квадратных метров.
К противоэпидемиологическим мероприятиям привлечено 20 военнослужащих, задействовано 3 единицы специальной техники АРС-14КМ и две машины обеспечения.
Также военные специалисты в круглосуточном режиме на территории воинских частей проводят мероприятия по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры с применением парогенераторов. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.