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25.04.2020 (13:25)

Специалисты РХБ защиты Южного военного округа в Ставрополе провели полную дезинфекцию объектов военного медицинского госпиталя

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию объектов филиала №1 1602 военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации в Ставрополе.

Военнослужащие продезинфицировали здания и внутренние помещения объектов военного госпиталя и военной поликлиники, применяя полуторапроцентный водный раствор 2/3 гипохлорита кальция. Также раствором обработали палаты, столовые, дороги общего пользования и транспортные средства. В общей сложности военнослужащие ЮВО продезинфицировали более 3 тыс. квадратных метров.

К противоэпидемиологическим мероприятиям привлечено 20 военнослужащих, задействовано 3 единицы специальной техники АРС-14КМ и две машины обеспечения.

Также военные специалисты в круглосуточном режиме на территории воинских частей проводят мероприятия по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры с применением парогенераторов. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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